Luigi de Magistris, candidato Presidente della Regione Calabria, inaugura domani Venerdi 11 giugno alle 19 a Cosenza – in via Caloprese n.31 – la sede del comitato elettorale a sostegno della sua candidatura alla presidenza.

Luigi de Magistris, subito dopo l’apertura della sede elettorale, si intratterrà nel piazzale antistante la sede per un incontro pubblico.