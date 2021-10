La sanità regionale è uno dei nodi cruciali e la maggioranza uscita fuori dalle ultime elezioni, in perfetta continuità con quelle precedenti, sembra intenzionata sulla via del commissariamento anziché sul recupero di servizi e risorse per dare finalmente risposte ai cittadini che chiedono una sanità decente e adeguata.

Nella giornata di sabato 30 ottobre ci ritroveremo a Gioia Tauro insieme a cittadini ed associazioni per ribadire l’importanza del diritto alla salute e per riaffermare l’importanza di una sanità pubblica ed efficiente. In piazza ci saranno Luigi de Magistris, Michele Conia e una folta rappresentanza del nostro movimento politico che non ha mai smesso di supportare le vertenze territoriali e che è l’unica forza politica che può rivendicare la vicinanza sempre e in ogni dove nelle battaglie per il diritto alla salute, all’ambiente, al lavoro.

“C’è bisogno di risorse e di una programmazione politica in grado di far cessare la progressiva spoliazione della sanità pubblica calabrese – ha commentato Luigi de Magistris – pertanto sabato prossimo saremo nelle piazze insieme ai cittadini calabresi che chiedono a gran voce il riconoscimento di quello che è un diritto costituzionalmente garantito, quello a poter essere curati nel proprio territorio senza dover imbarcarsi in viaggi della speranza ogni volta”.