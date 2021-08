Oggi martedì 24 agosto alle ore 11.30, il Sindaco di Venezia e Presidente nazionale di Coraggio Italia Luigi Brugnaro, insieme al candidato presidente della Calabria Roberto Occhiuto presso l’hotel Altafiumara a Santa Trada di Cannitello di Villa San Giovanni (RC) terranno una conferenza stampa per la presentazione della lista Coraggio Italia alla prossime elezioni regionali. Saranno presenti, inoltre, il vicepresidente di Coraggio Italia sen. Gaetano Quagliariello e altri dirigenti del movimento, ed in collegamento anche Giovanni Toti e l’on. Marco Marin.

Alle ore 21.00 in Piazza Indipendenza a Reggio Calabria l’energia, la musica e le note di Dj Matrix accompagneranno l’intervento di Luigi Brugnaro.