Da qualche mese circolava la voce di una imminente riapertura dell’ospedale di Gioia Tauro. Tutto, secondo le voci, era nelle intenzioni della nuova Commissaria Asp di riaprire alcuni reparti del nostro ospedale. Fonte vicine al commissario dell’Asp di Reggio Calabria davano per certo.

Oggi finalmente vengono riaperti radiologia, medicina e il laboratorio di analisi in attesa della cardiologia.

Servizi fondamentali per il nostro PS finora reso monco.

Un risultato importante grazie alla testardaggine di pochi.