La donazione del sangue è un momento significativo per chi lo dona e per chi lo riceve.

Donare il sangue a noi costa poco ma può salvare la vita di altre persone. Nel campo della donazione l’associazione Volontari Italiani del sangue (Avis), nata a Milano nel 1927 ricopre un ruolo importante con i suoi 3400 sedi distribuite in tutta Italia e con oltre 1 milione e 300 mila associati.

A Polistena da oltre 7 anni Lucia Borgese guida la sezione comunale dell’Avis grazie ad una rete di donatori e ai rapporti che l’Associazione ha creato con le Scuole Cittadine, con gli studenti, con tutto il personale scolastico e con i Dirigenti dei vari plessi scolastici.

“La sensibilità verso la donazione-ci dice Lucia-è molto cresciuta in questi anni fino al punto che i ragazzi si avvicinano con facilità alle nostre postazioni mobili che sono attrezzati con Medici ed infermieri specializzati”.

“Abbiamo prodotto un dèpliant informativo sull’importanza della donazione del sangue che portiamo in tutte le scuole -ha affermato Lucia Borgese-ma non ci limitiamo solo a questo ma entriamo nelle scuole e parliamo con i ragazzi che hanno voglia di conoscere tutti i vari aspetti della donazione”.

Oggi è più facile donare il sangue e i suoi derivati perché sono cambiati i protocolli da rispettare e si è acquisita una maggiore conoscenza e specializzazione in questo settore.

“Ricordiamo che la vita di tante persone dipende da noi e da quella sacca di sangue che i volontari raccolgono per donarla a chi ne ha bisogno-ci dice Lucia- e per questo in questi giorni saremo con la nostra postazione mobile su Villa Italia a Polistena e continueremo ad essere presenti ,in questo mese di Novembre, presso le scuole cittadine ,come l’Istituto industriale Conte Milano, l’Istituto Renda e l’Istituto Rechichi.