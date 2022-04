Con Massimo Taibi in disgrazia con il presidente Luca Gallo, in un tweet il presidente della reggina 1914, lancia messaggi di riconciliazione con l’ex direttore generale della reggina Tonino Tempestilli , definendolo una persona perbene , competente, non uno squalo economico, come in tanti girano nel mondo del calcio. Da ben informati ci sono tutte le condizioni per affidare la responsabilità tecnica all’ex giocatore e dirigente della Roma . La Reggina deve fare i conti con una gravissima crisi economica, dovuta alla pandemia, che ha messo a repentaglio l’intero mondo del calcio. Due stagioni senza pubblico ed incassi, serve una inversione di tendenza nel puntare sui giovani per far rinascere il mondo del calcio.