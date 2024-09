Reggio Calabria baciata dalla fortuna grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di sabato 28 settembre, come riporta Agipronews, vinti 27.600 euro in seguito ai numeri 9-38-47-52 sulla ruota di Bari. Da segnalare anche una vincita da 14.250 a Cetraro e una da 9.750 a Diamante, entrambe in provincia di Cosenza. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro, per un totale di 952 milioni da inizio anno.