Il Liceo classico “P. Galluppi” di Catanzaro è considerato grossolanamente “libero”, ma così non è, perché stiamo avendo l’ennesima prova che qualcuno voglia imporre la sua ideologia.

Un paradosso umoristico: dire di essere liberi mentre siamo solo marionette nelle mani di rapaci burattinai.

Sin da prima l’endorsement di personaggi come Cacciari e Affinati, molto vicini a quel Gutenberg organizzato da figure legate al Galluppi, che poco c’entravano con la nostra realtà del sud, e che portavano una precisa ideologia, e ora l’invito a Emanuele Fiano per parlare della Shoah, ma non quando il ricordo è alle porte, ma già il 27 ottobre inombrando quelle che dovevano essere le discussioni di una ricorrenza a noi più vicina, ovvero il ricordo delle Foibe. Questa rappresenta una grossa smentita alle contestazioni dell’Anpi, dove si lamentava il fatto che non si parli abbastanza dell’Olocausto e si criticava aspramente la proposta che veniva fatta alle scuole di parlare della nostra storia e delle vittime Italiane.

Quella proposta dev’essere difesa ad oltranza e noi di Lotta Studentesca saremo sempre radicati sul territorio affinché la memoria delle Foibe non svanisca. In questo periodo si dovrebbero invitare figure sopravissute alle foibe o parenti dei sopravvissuti, affinché possano parlare ai più giovani! Non dimenticheremo mai Norma Corsetto, innocente vittima, stuprata e infoibata dai partigiani del regime di Tito, al quale dovrebbe essere revocata l’onorificenza che lo Stato Italiano gli conferì.

Il liceo classico si dimostra ancora una volta fucina di un prodotto di sinistra, liceo tra l’altro dov’è nato il collettivo “Sagitta” (movimento notoriamente comunista), che è stato osteggiato nello Scientifico “Siciliani”, dal lavoro di Lotta Studentesca!

La scuola è di tutti e l’istruzione dev’essere libera, questa dev’essere una prerogativa.

Così il Responsabile Provinciale di Lotta Studentesca Claudio Maria Ciacci