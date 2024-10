I Carabinieri della Compagnia di Rogliano (CS), nel corso dei controlli svolti mercoledì 02 ottobre per il contrasto allo spaccio di sostanze di stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione di un trentaseienne, rinvenendo e ponendo sotto sequestro una pianta di canapa indiana di circa due metri in perfetto stato vegetativo e 550 gr. di “marijuana” essiccata, corrispondente a oltre mille dosi.

L’uomo veniva tratto in arresto e dopo le formalità di rito posto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo dinanzi al Tribunale di Cosenza, che in data odierna ha disposto l’applicazione della misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla PG.

Al riguardo si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato, che lo stesso è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.