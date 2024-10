Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Pellaro hanno denunciato un 54enne di origine rom, già noto alle forze dell’ordine, accusato di furto aggravato di autovetture. L’operazione è il risultato di un’indagine avviata dai militari in risposta a una serie di furti di veicoli avvenuti all’interno del parcheggio di un Centro Commerciale della città nei giorni 2, 4 e 11 ottobre scorso.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, si presentavano sul luogo del delitto a bordo di altre autovetture e, dopo aver forzato i veicoli delle vittime, li rubavano in pochi minuti. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno incluso un’accurata analisi delle denunce presentate dalle vittime, un esame dettagliato delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e attività di riconoscimento fotografico.

L’Arma dei Carabinieri è fortemente impegnata nella lotta contro i reati predatori, avviando iniziative di sensibilizzazione e prevenzione nei confronti dei cittadini.

Si segnala, infine, che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e la colpevolezza dell’indagato sarà valutata in sede di processo, garantendo il contraddittorio tra le parti.