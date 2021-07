Di Luigi Longo

La partecipazione al Campionato “ITALIANO” 2022 di Go Kart di Lorenzo Sciacca, ecco chi è:

Lorenzo Sciacca nasce a Polistena (RC) il 21.04.2014 da Fabio, Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri,

di origine siciliana e da Simona Calcopietro, estetista di origine calabrese.

L’avventura del piccolo Lorenzo, nel mondo dei Kart a livello competitivo, inizia quasi casualmente,

quando per gioco, alla tenera età di tre anni, salì la prima volta su un Go kart.

Fu una grande sorpresa di tutti (esperti del settore e non) nel vedere con

quanta naturalezza riusciva a controllare e dominare un kart di quella

dimensione, considerando che il solo casco pesava più di lui e che non

riusciva neanche andare su un triciclo.

La sua personalità si presenta come il Dr. Jackyll e Mr. Hyde.

Nella vita di tutti i giorni, si pone e si presenta come un bambino

estremamente tranquillo, non lasciando mai trasparire alcuna forma di

aggressività o di “malizia”, ma appena indossa tuta e casco, ecco che si

trasforma, diventando pura concentrazione e “cattiveria” agonistica.

Lorenzo ha dimostrato e continua a dimostrare il suo

valore dove più conta, ossia in pista, partecipando,

non da comparsa, a numerose competizioni nazionali

ed internazionali e rendendo la sua presenza non un

numero ma un avversario.

Tale circostanza è sicuramente resa ancora più

sensazionale dal fatto che, nonostante la tenera età

rispetto ai suoi competitor, in media più grandi di almeno due anni, riesce ad emergere e a

richiamare l’attenzione degli addetti ai lavori.

Questi giudizi non sono frutto di convinzioni di

un padre, o un allenatore, legato a Lorenzo, ma da

esperti del settore e da testate giornalistiche ed

emittenti televisive locali che fanno scalpore

citando le imprese di un bimbo di soli 7 anni.

Inoltre è doveroso non tralasciare le varie

apparizioni ed interviste su emittenti televisivi

regionali come “Telespazio TV” “Calabria TV” in

Sicilia su “Agrigento TV” e in Campania su

“Urania TV”, per poi esserci, quelle nazionali come “SKY”, quest’ultima tramite il suo canale

“AutomotoTV” 228 ACISPORT (SKY) manderà in diretta puntualmente tutte le gare del

Campionato Italiano.

Lorenzo, è in maniera spasmodica alla ricerca di migliorarsi in modo molto evidente con ampissimi

margini di crescita e miglioramento, arrivando addirittura ad essere in competizione con sé stesso.

Essendo, purtroppo il kart uno sport costoso, nonostante sia

spesso il solo trampolino verso gli sport motoristici di vertice,

abbiamo l’esigenza di trovare un’azienda importante che abbia

la voglia e soprattutto il coraggio di investire le proprie risorse in

un bambino con un talento innato.

Per questo chiedo alla Vostra Impresa di poter sostenere la crescita agonistica di un bambino che

già graviti a buoni livelli nel panorama kartistico nazionale.

Opportunamente supportato il piccolo potrà portare in giro per tutta la nazione i colori della Vostra

Azienda e ambire a Team di livello internazionale, ottenendo quindi un forte riscontro a livello

pubblicitario.

Di seguito le varie posizioni del suo primo anni di competizione Cat. 60 Entry level.

 Vice campione interregionale (Calabria-Basilica)2020

 Terzo classificato Coppa Italia Triscina – circuito internazionale di PALERMO

 P11 Trofeo Internazionale Ayrton Senna – circuito internazionale di NAPOLI

 P9 Coppa Italia – circuito internazionale di BATTIPAGLIA

 Terzo Classificato Unione Piste Nazionale Lazio Cat. 50 CC

Sui social facebook e instgram,”lorenzo88babydrivers” è molto seguito, attirando l’attenzione di

quasi un intera popolazione ed in particolare sulla pagina facebook, dove troverete diversi post con

video e foto che hanno raggiunto la visione di oltre 17000 persone.