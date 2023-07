Lorenzo Fontana “No a scontri tra politica e magistratura”

ROMA (ITALPRESS) – “Riforma della giustizia? Il mio auspicio è che fra politica e magistratura non ci siano scontri, ci deve essere un equilibrio di poteri non scontri tra poteri”.

Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel corso della cerimonia del Ventaglio. “Alle prossime europee come Lega dobbiamo cercare di metterci in gioco, riuscire a fare quelle riforme in Europa che chiediamo da tempo. Poi con chi farle è complicato saperlo ora, nel Parlamento europeo le alleanze e le maggioranze si fanno dopo il voto”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –