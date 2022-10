L’Ordine dei Medici ed odontoiatri di Reggio Calabria e provincia esprime la sua vicinanza e solidarietà al dottore Francesco Nasso, primario della divisione di Medicina dell’ospedale di Polistena, oggetto di un grave attentato intimidatorio eseguito mediante sei colpi di pistola sparati contro la serranda del suo studio medico sito in Taurianova, da persone non identificate. Un atto vile ed esecrabile che l’Ordine dei medici stigmatizza con tutte le sue forze, proprio perché per l’ennesima volta la classe medica e, in generale, il personale sanitario della provincia reggina divengono bersaglio di violenze gratuite e, in questo caso, di atti criminali. Il dottore Nasso, direttore sanitario dello stesso ospedale fino al dieci agosto scorso, è un medico molto conosciuto nella piana di Gioia Tauro e a lui si riconosce l’impegno e lo spirito di abnegazione mostrati durante l’esercizio della sua professione. In attesa che le Forze dell’ordine facciano luce su questo incredibile episodio di pura criminalità, l’Ordine dei medici rimane vigile nel denunciare i tanti episodi di violenza accaduti in questi ultimi tempi, basta solo ricordare le tante aggressioni ai vari Pronto Soccorso della provincia reggina, compreso quello di Polistena, e si augura, in generale, che possa ristabilirsi al più presto quella atmosfera di armonia, collaborazione e soprattutto umanità che da sempre hanno contraddistinto il rapporto tra medici e pazienti.Attentato dott. Nasso, la