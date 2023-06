Un segnale di stabilità e continuità per la squadra: è ciò che rappresenta il rinnovo del contratto del capitano dell’OmiFer Palmi, Carmelo Gitto, centrale classe 1987, 2 metri d’altezza, dotato di un indiscutibile carisma che lo rende un pilastro fondamentale all’interno del gruppo. Gitto vestirà dunque i colori della “Franco Tigano”, guidata da coach D’Amico, anche per la prossima stagione: la sua presenza costante e la sua esperienza saranno un punto di riferimento per i nuovi talenti che si uniranno alla squadra, contribuendo a creare un ambiente positivo e vincente. Con la conferma della sua permanenza, l’Omifer può concentrarsi sulla pianificazione della prossima stagione, lavorando per migliorare ancora di più e raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. D’altro canto i numeri parlano per lui: Gitto è nella “top ten” complessiva della Serie A3 Credem Banca con 215 punti realizzati, 10 ace e ben 59 muri vincenti in 26 partite; quinto nel suo ruolo con un indice di 0.69 e la migliore percentuale di attacchi vincenti in assoluto, pari al 60, 8%, oltre che una media muri per set di 2,37. La decisione di rinnovare il contratto è stata accolta con grande entusiasmo dai dirigenti e dal mister che ha elogiato il suo ruolo di figura guida: “quando mi si è presentata la possibilità di confermare Gitto, -ha dichiarato D’amico – non potevo che ricordare quello che è stato il suo passato, il suo curriculum, e non posso che essere entusiasta e felice di affrontare la prossima stagione con la sua collaborazione. Carmelo è un atleta di indiscutibile qualità, un professionista a tutto tondo che darà il giusto apporto alla squadra. Sono sicuro – ha aggiunto – che sarà un anello importante del nuovo gruppo che sta nascendo a Palmi: la sua qualità sarà davvero importante per tutti noi e i suoi compagni di squadra che trarranno da lui il massimo dei benefici, benefici che lui saprà trasferire ai giovani e ai meno giovani. È bello vedere e riconoscere dalle telefonate che sto scambiando con lui che è un ragazzo pieno di entusiasmo e che si metterà al servizio di tutta la squadra e di tutto ciò che la circonda. Palmi – ha concluso D’amico – sicuramente, saprà apprezzare le qualità di un giocatore di alto livello e di un capitano che lo sarà fino in fondo e che ci darà il massimo della soddisfazione tecnica e personale”. La combinazione della sua forza fisica, agilità e capacità di lettura del gioco rende Carmelo Gitto una minaccia costante per le squadre avversarie. I suoi potenti attacchi e il suo solido muro difensivo sono elementi chiave che costituiscono uno degli asset più preziosi della squadra e il suo desiderio di continuare a indossare la maglia e di difendere i colori dell’Omifer è una testimonianza della sua lealtà e del suo impegno a contribuire al successo del team. “Mi ha spinto a rinnovare il fatto che, in questi due anni – ha commentato il capitano – mi sono sentito apprezzato da tutto l’ambiente, a maggior ragione, con il ritorno della squadra a Palmi c’è stata maggiore serenità e stabilità nell’allenarsi e nello scendere in palestra tutti i giorni, poi si è vissuto un aspetto diverso al palazzetto rispetto a Reggio: è stato tutto molto più bello ma, principalmente, mi sono trovato bene con tutti e non avevo quindi motivi per andare via. Cosa mi aspetto dalla prossima stagione? So che la società vuole rimanere ad un alto livello, così come è stato in questi due anni, e presumo stia mettendo in cantiere anche una squadra top, quindi, ha la mia massima fiducia e noi giocatori sappiamo che a Palmi gli obiettivi sono sempre alti: può succedere di tutto ma noi puntiamo sempre ad arrivare fino in fondo. Sicuramente, -ha concluso – ripartiremo dalla certezza del nostro palazzetto, perché al “PalaSurace” abbiamo costruito vittorie importanti, preso punti pesanti e diciamo che abbiamo mantenuto l’imbattibilità che ci è servita per rimanere al terzo posto. Direi che è un ottimo punto di partenza”. Gitto ha inoltre espresso gratitudine verso i tifosi per il loro supporto costante e ha promesso che darà il massimo per ripagare la loro fiducia. “Ringrazio tutti i tifosi, dai quali ho percepito tanto affetto: tifosi, amici, non so come definirli, speravo di rimanere a Palmi anche per loro”. Oltre alle sue doti tecniche, Gitto è anche un modello di fair play nei confronti degli avversari. La sua condotta impeccabile dentro e fuori dal campo gli ha guadagnato il rispetto e l’ammirazione di giocatori e appassionati di pallavolo. Intanto, l’entusiasmo attorno alla squadra comincia a crescere. I tifosi sono ansiosi di sostenere capitan Gitto e compagni durante ogni partita, riempiendo gli spalti e creando un’atmosfera di sostegno da fortino inespugnabile.