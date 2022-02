La Casa-Paese che è stata inventata a Cicala da Elena Sodano possiede tutto ciò che serve per offrire una vita in autonomia consueta a tante persone affette da un male oscuro come l’Alzheimer, in drammatico aumento specie in Occidente, dove la vita si è decisamente allungata. Con tale allungamento dovremmo tutti, dagli Enti locali alle

famiglie, saper fare i conti. Se infatti appaiono inconfutabili i benefici che ne derivano, esistono anche zone d’ombra difficili da dissipare. Il fatto che Elena Sodano abbia saputo anticipare, conferendogli una soluzione di civiltà, questo dramma rappresenta un’innegabile benemerenza che le va riconosciuto. Quel castello stupendo costruito a favore di un’umanità dolente è qualcosa che incide in profondità nella psicologia degli osservatori. Un plauso dunque a lei e anche all’Aci che con il suo Presidente, Eugenio Ripepe, l’affianca.Nel limite delle mie possibilità intendo sostenere anch’io questa meritevole niziativa.