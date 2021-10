“In Calabria, e nella piana di Gioia Tauro ancor di più, la sanità è ormai al collasso. Anni di commissariamento e i ripetuti tagli al personale hanno determinato l’evidente sovraccarico nelle poche strutture esistenti, lunghe liste d’attesa e un’ulteriore abbassamento della qualità e della quantità dei servizi erogati ai cittadini e nell’intera area metropolitana di Reggio Calabria, sono aumentate a dismisura le mobilità passive di chi ha la possibilità, seppur con difficoltà oltre che logistiche anche economiche, di spostarsi per potersi curare. Il Covid-19 ha di fatto solo acuito tutte le nostre fragilità territoriali, rendendo ancor più evidenti quelle di un Servizio Sanitario depauperato di risorse finanziarie e professionali, per anni logorato da tagli e ritardi. Anche nella piana di Gioia Tauro obiettivo prioritario deve essere la garanzia del diritto universale alla salute, assolutamente non garantito, per contrastare così i fenomeni di mobilità passiva, di rinuncia alle cure e gli inaccettabili tempi d’attesa. In questo contesto la Piana di Gioia Tauro ha ormai da troppo tempo un credito: la realizzazione di un sistema sanitario di qualità che assicuri il rispetto dei Lea e che abbia nell’Ospedale della Piana e in quelli già esistenti un punto d’eccellenza. Non è smantellando gli ospedali già esistenti che si garantisce il diritto alle cure a tutti e per tutti i cittadini del territorio, per questo la scelta della chiusura del pronto soccorso di Gioia Tauro è inaccettabile e ne chiediamo pertanto l’immediata riapertura, sapendo che non solo è necessario e non più rinviabile assumere personale medico e paramedico ma è altrettanto necessario mettere tutto il personale sanitario nelle condizioni di poter lavorare. Abbiamo già inviato una richiesta d’incontro al Prefetto chiedendo la presenza del Commissario Longo e del Commissario Straordinario Scaffidi per chiedere l’immediata riapertura del pronto soccorso di Gioia Tauro.”