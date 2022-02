Prende vita a Reggio Calabria un nuovo progetto finalizzato alla crescita personale e professionale: “L’OFFICINA”, laboratorio esperenziale e percorso di formazione interamente gratuito, tenuto e organizzato dalla dott.ssa Lucia Bruciafreddo (psicologa, psicoterapeuta e life e mental coach), che si rivolge a chi intende realizzare sogni e cambiamenti della propria vita che da tempo desidera.

“Tutti abbiamo dei sogni… Tutti siamo convinti, nel profondo del nostro cuore, di avere qualche dote speciale, di poter fare la differenza […], di poter cambiare il mondo in meglio.” (A. Robbins, 1991)

Purtroppo spesso, assorbiti come siamo dalla routine, in balìa di credenze limitanti e di sentimenti di sfiducia o rassegnazione, lasciamo che questi sogni e i cambiamenti che desideriamo attuare nelle nostre vite rimangano inespressi, repressi.

Scopo de L’OFFICINA è di riattivare risorse, energie, sentimenti necessari alla realizzazione di questi sogni e progetti e di portare ognuno di noi a riavviare il proprio potere e potenziale di crescita e autorealizzazione.

La dott.ssa Lucia Bruciafreddo, Psicologa, Psicoterapeuta e Coach (nell’ambito dello sport e della crescita personale e professionale), attiva da diversi anni sul territorio reggino, annuncia l’avvio del progetto “L’OFFICINA” per il mese di febbraio.

Il percorso, realizzato in collaborazione con Il Museo del Bergamotto, che in forma gratuita ha messo a disposizione i propri locali per lo svolgimento del progetto, avrà inizio Sabato 12 Febbraio a Reggio Calabria in via Dei Filippini n°50.

Si tratta di un percorso completamente gratuito, della durata di 12 MESI (Febbraio 2022 – Febbraio 2023) le cui finalità sono:

● Crescita personale

● Orientamento al lavoro

● Crescita professionale

● Realizzazione dei propri sogni e progetti.

Il percorso si articolerà in:

● 1 incontro in gruppo di coaching, formazione e supervisione al mese;

● 1 consulenza individuale (online o di persona) al mese;

● chat whatsapp sempre attiva con risposte entro le 24 ore;

● fornitura di bibliografia e materiale didattico.

Il carattere innovativo, nonché la forza intrinseca al progetto, risiede in due punti delle strategie formative e della metodologia:

1. il carattere esperienziale, per cui gli apprendimenti avverranno con modalità di laboratorio attive e in grado di produrre cambiamenti e apprendimenti immediati;

2. costituzione di un “gruppo di autoaiuto”, di contenitore di esperienze e conoscenze, a cui ogni partecipante contribuisce con la sua unicità e specializzazione.

Chiunque voglia far parte del progetto, può aderire entro il 04/02 con invio di breve lettera di presentazione (titoli di studio, esperienze lavorative, progetto professionale) e motivazione, compilando il form presente al seguente link:

https://form.jotform.com/Bruciafreddo/lofficina

IL PERCORSO È A NUMERO CHIUSO. Saranno selezionate le candidature ritenute più idonee al progetto.