Natale significa solidarietà, donare a chi è meno fortunato, anche solo un piccolo pensiero. Con questo spirito l’iniziativa “Un dono per tutti” ideata dalla Consulta Comunale Giovanile di Locri, il gruppo giovanile Giovani Locresi e l’Associazione di promozione sociale ANAS, ha voluto riscaldare i cuori di chi ha bisogno, anche durante le festività natalizie. Con questo spirito il pomeriggio del 26 dicembre 2023 numerosa è stata la partecipazione dei cittadini della locride al punto di raccolta presso la manifestazione Locri On ice, in Piazza dei Martiri.

In questo mondo sempre più superficiale e che tende all’egoismo è ancor più importante impegnarsi facendo qualcosa per gli altri, in questo caso donando giocattoli a chi può dare loro una seconda vita. Promuovere questo progetto è stato per le Associazioni un dovere e un piacere, una bellissima iniziativa che ci rende orgogliosi e che da la possibilità di realizzare un sogno a chi è meno fortunato.