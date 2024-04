Locri, lettera aperta dei consiglieri comunali Lacopo e Cutrona

Ognuno di noi vale quanto le cose alle quali da’ importanza.

E noi, Giovanni Lacopo e Marco Cutrona, consiglieri eletti nelle ultime competizioni elettorali nella lista “Consenso Civico per Locri” nel Consiglio Comunale della Città di Locri, intendiamo oggi ribadire le “cose”, cioè i valori, che rappresentano per noi la priorità più importante del nostro operato politico ed umano. Lealtà, coerenza e libertà di azione sono le fondamenta del patto di fiducia che abbiamo sottoscritto nel mese di maggio 2023 con quanti hanno deciso di accordarci fiducia e con gli altri membri del nostro gruppo. Un gruppo fatto di uomini e donne, soprattutto di giovani, che credono nella condivisione di progetti comuni e obiettivi sociali utili a tutti.

Ringraziamo sin da subito chi ci ha dato l’opportunità di iniziare questo percorso politico, che è stato per noi un punto di partenza fondamentale. Fare opposizione significa svolgere un ruolo basilare al servizio della democrazia della nostra Città, controllare l’operato della maggioranza, criticare scelte ritenute inappropriate, proporre soluzioni diverse qualora si ravvisino errori di valutazione nell’indirizzo politico e per noi l’opposizione deve possedere due caratteristiche imprescindibili: dev’essere un’opposizione costruttiva, fatta di proposte e correttivi efficaci; e dev’essere un’opposizione incisiva, capace di raddrizzare il tiro ove occorra e contribuire a migliorare di fatto lo stato delle cose.

L’Opposizione si può fare in tanti modi.

Con la costante minaccia di denunce e ricorsi ad entità superiori, a Corte dei Conti, Prefettura oppure con la consapevole abilità di costruire in maniera concreta. Quest’ultima modalità rappresenta il nostro modo, la nostra azione politica – costruttiva ed incisiva – che noi Consiglieri , Lacopo e Cutrona, insieme al gruppo di giovani che è al nostro fianco, intendiamo portare avanti. Con toni responsabili e senza personalismi ne’ pregiudizi di nessuna natura.

Iniziative propositive, fatte nell’interesse esclusivo dell’intera Città, come ad esempio il Carnevale 2024, non possono avere colore politico né essere oggetto di rissa ideologica. La partecipazione di noi Giovani alle decisioni amministrative, ad esempio attraverso l’importantissimo strumento delle Commissioni consiliari, dev’essere totale e condivisa. Soltanto con questo modo di operare potremo, come Rappresentanti Istituzionali, portare avanti sempre ed in maniera adeguata – oltre che disinteressata – le istanze delle tante ragazze e dei tanti ragazzi che ci hanno conferito l’onore di poter rappresentare in seno a questo illustre Consiglio le esigenze pubbliche del territorio.

Lealtà, coerenza e libertà, sono e resteranno sempre i nostri valori guida.

Ed è con questo spirito di lealtà, coerenza e libertà di azione fatta in maniera condivisa e trasparente, che comunichiamo le dimissioni volontarie dal gruppo “Consenso Civico per Locri” e l’adesione al gruppo misto designando come capogruppo il consigliere Marco Cutrona.

Il nostro ruolo di Consiglieri Comunali continuerà come e più di prima, per la diffusione di quei principi di libertà e solidarietà sociale che si identificano nei colori politici di Forza Italia, il partito al quale siamo legati non solo da una tessera di adesione ma dalla condivisione piena ed intima dei progetti improntati sui valori liberali e moderati nei quali crediamo, a favore della giustizia sociale, economica e delle politiche giovanili.

Porteremo avanti i nostri colori politici, rappresentando al meglio il nostro Partito di appartenenza all’interno del Consiglio Comunale, con lo scopo di creare in Consiglio un gruppo consiliare di Forza Italia e saremo aperti a chiunque intenda condividere il nostro percorso.

Concludiamo, con l’auspicio, della condivisione con gli altri gruppi che siedono insieme a noi in questo Consiglio Comunale di questo nostro progetto totalmente rivolto ai giovani del nostro territorio.