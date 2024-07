Di Clemente Corvo

Debutta questa sera ore 21,15 a Gioia Tauro, alla presenza del neo sindaco Avv. Simona Scarcella e di tutta la sua giunta, il grande spettacolo del Motor Show Zoppis presso la S. S. 111 di fronte al McDonald’s.

Per la prima volta in Calabria e dopo il grandissimo successo ottenuto a Reggio Calabria, lo spettacolo dei motori più grande d’Italia: “Extreme Motorshow Zoppis”.

Auto acrobatiche, drifting, testacoda sincronizzati, acrobazie auto in equilibrio su due ruote, Monstertruck direttamente dagli Stati Uniti, effetti cinematografici degli stuntdrivers del Zoppis Team, controfigura di professionisti delle stelle del cinema e della Tv.

Lo spettacolo auto acrobatico sarà a Gioia Tauro presso la S.S. 111, difronte al MCDonald’s dal 04 al 08 con uno spettacolo tutte le sere alle ore 21.15!