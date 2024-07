L’ambizioso progetto rientra nelle attività laboratoriali, e di tesi, di studentesse e studenti iscritti al V anno del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, dell’Università della Calabria, grazie al protocollo di intesa stipulato tra la Direzione Regionale Musei Calabria (DRM-CAL), diretta da Filippo Demma, e il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) dell’UNICAL.

I lavori avverranno sotto la supervisione della Direttrice della Cattolica di Stilo – Camilla Brivio –, della Coordinatrice del CdL in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali – Donatella Barca –, e dei Responsabili Scientifici delle indagini diagnostiche e dei restauri – Mauro La Russa, Michela Ricca, Silvestro Ruffolo e Anna Arcudi –.

Il Cantiere Scuola-Aperto, guidato dalla restauratrice e docente del CdL Anna Arcudi, vedrà in prima linea le allieve Gessica Davoli e Sara Serratore impegnate nel restauro del dipinto murale raffigurante l’Ascensione, a seguito di un progetto approvato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, sotto la direzione e alta sorveglianza del Funzionario Storico dell’Arte Daniela Vinci.

Le attività saranno articolate in più fasi, da quella iniziale di studio, ricognizione e mappatura dello stato di conservazione dei dipinti murali, alla valutazione degli interventi di restauro conservativo.



L’intervento sarà preceduto dalle indagini diagnostiche che saranno eseguite presso i laboratori di Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali del DiBEST. Tali studi propedeutici, forniranno informazioni fondamentali per meglio definire le tecniche esecutive, lo stato di conservazione e guidare nella scelta dei più appropriati metodi d’intervento di restauro.

“Prosegue su uno dei siti monumentali più iconici e significativi della Calabria, la strategia di stretto rapporto con le realtà scientifiche ed amministrative del territorio che la Direzione Regionale Musei Calabria persegue da qualche anno – dichiara il Direttore Demma. Il progetto per la Cattolica di Stilo consentirà di ampliare le conoscenze sul monumento, restituire all’antico splendore una significativa opera d’arte e contemporaneamente formare nuove professionalità. Ringrazio Unical ed in particolare la prof. Arcudi, che rappresenta da anni un’eccellenza nel campo del restauro, e faccio i miei complimenti a Camilla Brivio, sotto le cui cure la Cattolica sta vivendo una nuova, entusiasmante stagione”