La FIGC ha, da poco, ufficializzato l’impegno degli Azzurrini in amichevole contro l’Ucraina. La squadra del selezionatore Paolo Nicolato giocherà allo stadio Oreste Granillo lunedì 27 marzo. Si tratta di un ritorno atteso oltre vent’anni. La Reggina, in linea con il suo percorso di crescita, onorata per questa scelta della Federcalcio, metterà a disposizione delle due squadre le proprie strutture. La città di Reggio Calabria e i reggini garantiranno invece la solita, straordinaria ospitalità agli avversari ucraini e alla nostra Nazionale Under 21.