L’Istituto Comprensivo F. Della Scala di Cinquefrondi (RC), guidato dalla Dirigente Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria e dalla super visione del vicario Arcangelo Luciano, figura fondamentale della scuola, pone al centro della propria offerta educativa la persona degli alunni promuovendo un ambiente di apprendimento favorevole al successo formativo e alla crescita personale di tutti e di ciascuno, nel rispetto dei differenti stili di apprendimento e processi evolutivi. In armonia con gli obiettivi fissati dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e alla luce della normativa vigente e delle disposizioni ministeriali in materia di Bisogni Educativi Speciali, la scuola si pone di creare un ambiente e una cultura inclusivi, che consentano di rispondere efficacemente alle necessità individuali. Ogni alunno dell’istituto è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità con quelle altrui. In questa visione la scuola propone anche quest’anno il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. L’obiettivo che l’Istituto si pone come priorità formativa per una didattica inclusiva è far raggiungere a tutti i bambini/ragazzi il massimo grado possibile di apprendimento e di partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe, tenendo conto che le differenze sono alla base dell’azione inclusiva e per questo non devono solo es sere accolte ma anche stimolate e valorizzate.

Fortunata Adornato

Ins. specializzata di sostegno