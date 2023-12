DI CLEMENTE CORVO

L’Istituto Comprensivo 1 “Francesco Pentimalli, di Gioia Tauro, continua a distinguersi per il costante lavoro di facilitazione e di rafforzamento dei processi d’inclusione e d’integrazione. Uno degli ambiti privilegiati é certamente quello rappresentato dall’indirizzo sportivo, le cui pertinenti attività motorie – organizzate e proposte con notevole professionalità e nella peculiare varietà delle loro tecniche e delle loro socializzanti manifestazioni – svolgono il fondamentale compito di avvicinare sempre di più allo sport, inteso prima di tutto come una feconda occasione di natura educativa e partecipativa. É in quest’ampia prospettiva di senso che si contestualizza l’iniziativa – pensata e realizzata dal Dirigente Scolastico, Prof. Domenico Pirrotta – volta ad acquistare magliette, tute e zainetti. Differenziati e utili articoli sportivi, questi, donati alle allieve e agli allievi con il precipuo intento d’incoraggiare ulteriormente lo spazio formativo del percorso disciplinare, rendendo di conseguenza più ottimali e più diffusivi i percorsi di apprendimento. La realizzazione del significativo evento di consegna si è tenuto alla presenza del Prof. Carmelo Speranza e con la collaborativa e istituzionale partecipazione dell’Amministrazione Comunale, nella persona del Vice Sindaco Carmen Moliterno. Eloquenti le considerazioni formulate a questo proposito dallo stesso Preside, che ha opportunamente ricordato i molteplici aspetti pedagogici dello sport, “riassumibili nel suo intrinseco ruolo di educazione alla democrazia, dove appunto per questo spicca la solidale assunzione di responsabilità e l’interiorizzazione del valore universale per il rispetto dei diritti umani, peraltro profondamente interconnesso all’urgente costruzione di una diversa cultura di genere. D’altra parte – ha concluso il Dirigente Pirrotta – questi sono gli orizzonti che intende proporre e realizzare l’Istituto Comprensivo “Pentimalli”, rendendo l’insegnamento di Scienze Motorie come uno strumento di promozione umana e sociale, aperto alle dinamiche interdisciplinari e in modo particolare capace di favorire l’inclusione delle fasce più deboli e più disagiate: una vera e propria risorsa di relazione e di interazione per la nostra popolazione studentesca, con importanti effetti per la vita sociale della comunità di Gioia Tauro”.