Sabato 11 Dicembre 2021 alle ore 10,30 nel Salone Polifunzionale “Aula Magistri” dell’Istituto Comprensivo Monteleone-Pascoli il Lions Club Taurianova Vallis Salinarum, nella persona del suo presidente pro-tempore Pierluigi Taccone, procederà alla consegna di n° 8 Borse di Studio Igino Betti e della “Pagella d’Oro” Liliana De Leo Guerrisi. La Fondazione Igino Betti, che vede nel consiglio di amministrazione l’Avv. Francesco Zerbi, ormai da 14anni eroga fondi per il sostegno allo studio di alunni degli Istituti Secondari Superiori del territorio della Piana di Gioia Tauro. Alunni meritevoli ma in disagiate condizioni economiche che, grazie all’aiuto finanziario della Fondazione, possono affrontare con maggiore tranquillità economica il percorso universitario. La Borsa di studio “Pagella d’oro” Liliana De Leo Guerrisi, istituita da qualche anno dal Lions Club Taurianova Vallis Salinarum in collaborazione con la famiglia Guerrisi, premia il merito scolastico di alunne/i che, indipendentemente dal reddito, hanno seguito un corso di studio brillante e si sono segnalate/i per l’eccellenza conseguita. La manifestazione, che si terrà nel rispetto delle regole anti-COVID, vedrà la presenza delle più alte cariche lionistiche del territorio e del Vescovo della Diocesi Oppido-Palmi, Mons. Francesco Milito.