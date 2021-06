Nel corso dell’annuale Cerimonia del Passaggio della Campana del Lions Club Polistena Brutium, tra il Presidente uscente Dott. Giuseppe Zampogna, Sindaco di Scido, e il Dott. Alessandro Cannatà, Presidente incoming per l’anno sociale 2021/2022, l’Immediato Past Governatore Distrettuale del Distretto 108 Ya (Campania, Basilicata e Calabria), Ing. Nicola Clausi, ha consegnato al socio del club, Avv. Ettore Tigani, il più prestigioso riconoscimento che l’Associazione Lions International assegna ai suoi affiliati per particolare benemerenze, il Melvin Jones Fellow. Tale onorificenza è stata conferita all’Avv. Ettore Tigani per l’attività di servizio svolta durante l’anno sociale 2019/2020 in cui è stato chiamato a coordinare come Presidente di Circoscrizione i club lions della provincia di Reggio Calabria e quelli della provincia di Vibo Valentia. In particolare, tale proficua attività si è estrinsecata in termini di crescita associativa e di raggiungimento degli obiettivi di servizio in favore delle persone bisognose dell’intero territorio circoscrizionale, mediante lo svolgimento di attività e di progetti finalizzati al soddisfacimento delle esigenze delle singole comunità. Il tutto congiunto ad un’intensa attività di valorizzazione e di rilancio delle bellezze artistiche, naturalistiche ed architettoniche presenti nei comuni di entrambe le province nonché di sviluppo della cultura quale volano di crescita e, nel contempo, finalizzata ad agevolare il benessere comune e una sempre maggiore coesione sociale.