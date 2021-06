L’intervento dell’anas in data odierna, ha ridato lustro alla rotatoria posta prossimamente all’uscita dello svincolo di Gioia Tauro. È stato posto in essere questo importante intervento di pulizia dell’area segnalata dopo l’incendio occorso recentemente. Un grazie all’ingegnere capo Renda all’ingegnere Barberio che dopo la segnalazione fatta dall’amministrazione comunale tra i quali anche il sottoscritto, avevano preso personalmente l’impegno di mettere in agenda tra le prime operatività da eseguire, quella concernente l’aria dello svincolo di Gioia Tauro. Promessa mantenuta, in quanto appena si è avuta nomina della nuova ditta aggiudicatrice dell’appalto, dopo l’iter burocratico il lavoro è stato celermente eseguito. E questo è un bel biglietto di presentazione per quanti accedono allo svincolo autostradale di Gioia Tauro, tanto in uscita quanto tutti gli abitanti della Piana che gravitano su Gioia, avranno il piacere di poter osservare un’area verde restituita al suo decoro e alla sua sicurezza. Clemente corvo