L’Infiorata di Taurianova, a quasi 3 mesi dalla sua conclusione, continua a mietere successi e a ottenere riconoscimenti, mantenendo stretto il posto d’onore che occupa tra le manifestazioni regionali più attese dell’estate. Non solo record di presenze nel corso della tre giorni (dal 20 al 23 giugno scorso), circa 120mila persone, ma anche record di ascolti per la trasmissione “Raggio di sole” del giornalista Lino Polimeni, che all’Infiorata di Taurianova ha dedicato un’intera puntata. Dai dati è emerso che la puntata incentrata sull’Infiorata di Taurianova, ha registrato uno share altissimo, classificandosi ai primi posti tra le trasmissioni più viste in Calabria.

Proprio perché la kermesse di arte effimera, da sei edizioni, è un crescendo di affermazioni, è stata inserita anche nello speciale, sempre condotto da Polimeni – che andrà in onda il 18 settembre, alle 17, sul canale 12 – che vede racchiuse quelle che sono le manifestazioni più di successo della Calabria. E l’Infiorata di Taurianova, con i suoi numeri da record ne entra a far parte di diritto. L’edizione di quest’anno, che aveva come tema “La magia del fumetto incontra l’arte effimera”, nei tre giorni in cui si è svolta, ha registrato ben 20mila presenze in più rispetto allo scorso anno. Tante sono state le novità, a partire dai bozzetti, ben 23 rispetto ai 13 dell’anno scorso, e la presenza delle maggiori associazioni di infioratori italiani (Gerano, Genzano, Pachino, Camaiore, Noto, Montefiore dell’Aso e Torricella Sicura), che per la prima volta in Italia si sono riunite in un unico evento.

La Pro Loco “Taurianova nel cuore”, guidata dall’instancabile presidente Nello Stranges, di anno in anno punta sempre a fare meglio e tra qualche mese vedrà realizzarsi quello che è stato l’obiettivo principale di quest’anno, ovvero veder diventare l’Infiorata, Patrimonio immateriale dell’Unesco, grazie all’inserimento nella Cidae (Coordinadora internacional de entidades de alfombristas de arte efimero), di cui è vicepresidente Valentina Mammana – presidente dell’associazione CulturArte di Noto, alla quale da anni viene affidata la direzione artistica dell’Infiorata netina oltre che del Festival europeo delle arti effimere e di numerose altre manifestazioni di arte effimera che si svolgono nelle più importanti città del mondo – cui è stata affidata la direzione artistica dell’edizione di quest’anno.

Chi si fosse perso il lungo tappeto floreale (672 mq che ha ricoperto quasi per intero il corso XXIV Maggio) con i vari personaggi dei fumetti inseriti in contesti e luoghi prettamente calabresi dal vivo, può quindi ovviare guardando su You Tube la trasmissione “Raggio di sole” del 27 giugno scorso, oppure non perdere lo speciale del prossimo 18 settembre.