Gli oltre due miliardi di euro che saranno finanziati alla Calabria dal fondo di Coesione destinati anche al miglioramento infrastrutturale così come annunciato oggi dal Premier Meloni a Gioia Tauro sono un’occasione irripetibile anche per finanziare la immediata riapertura delle linee Taurensi con una moderna metropolitana di superficie.Ora sta alla regione Calabria preparare immediatamente un progetto per il finanziamento, siamo certi che rientrerà nelle priorità del nostro governo regionale .

Ora più che mai è il caso di dirlo serve “ coesione” tra tutti gli attori istituzionali e i comitati che hanno da tempo sollecitato la riapertura di questa importante struttura!

