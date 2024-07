Se in passato l’assicurazione eventi atmosferici rappresentava una delle polizze accessorie meno richieste, negli ultimi anni la situazione è completamente cambiata. A causa dei cambiamenti climatici e degli episodi naturali estremi sempre più frequenti e dannosi, la copertura contro gli eventi atmosferici ha subito una forte impennata sia per le auto che per le case.

Se attivarla è quindi una scelta che protegge e mette al riparo da rischi e danni causati da questi fenomeni, molto importante è anche valutare al meglio quale offerta selezionare. Per farsi un’idea, è possibile confrontare le diverse opzioni disponibili direttamente online: si può ad esempio utilizzare il servizio di confronto assicurazioni offerto da ComparaSemplice.it così da analizzare prezzo, condizioni, tutele e garanzie prima di sottoscrivere la polizza migliore.

Come funziona l’assicurazione casa eventi atmosferici

L’assicurazione eventi atmosferici relativa alla casa è una polizza che serve a proteggere un’abitazione da tutti i rischi legati a quei fenomeni naturali di media e forte intensità, come grandine, temporali, trombe d’aria, fulmini, ecc.

In caso di danni all’immobile, questa assicurazione risarcisce economicamente il proprietario e lo supporta concretamente anche in caso di perdite dei canoni dell’affitto non corrisposti dagli inquilini o di necessità di perizie e sgomberi necessari.

L’assicurazione casa eventi atmosferici può inoltre essere arricchita di garanzie facoltative per coprire eventuali danni a pannelli solari fotovoltaici, serramenti, vetrate e lucernari o a catastrofi di grande entità come terremoti, alluvioni e allagamenti. Si tratta quindi di una sicurezza la cui entità del rimborso dipende dal valore della casa, dalla grandezza, dalla posizione e dalla tipologia di polizza stipulata.

Come funziona l’assicurazione auto eventi atmosferici

Come per la casa, anche per i veicoli l’assicurazione eventi atmosferici rappresenta una garanzia accessoria e non obbligatoria che, se aggiunta all’RC Auto, mette al riparo da possibili danni provocati da eventi atmosferici di diversa natura, compresa la caduta di frammenti di meteoriti. Il costo dipende dalla condizione dell’auto e dal luogo di residenza del proprietario, così da tenere in considerazione le probabilità più o meno alte e frequenti di questi eventi.

Se l’auto viene danneggiata, l’assicurazione rimborsa il costo delle riparazioni indicato nella perizia, mentre in caso di rottamazione del mezzo il risarcimento sarà pari al suo valore commerciale al momento in cui si è verificato l’evento, al netto di eventuali scoperti e franchigie previste dalla garanzia.

Perché stipulare l’assicurazione eventi atmosferici

In un momento storico segnato da enormi cambiamenti climatici (il 2023 ha registrato 378 eventi meteorologici estremi, +22% rispetto al 2022) che stanno facendo crescere esponenzialmente il numero e l’intensità dei fenomeni meteorologici, l’assicurazione contro gli eventi atmosferici sta diventando una vera e propria necessità per garantire la massima protezione alla propria casa o alla propria auto.

Si tratta infatti di una garanzia vantaggiosa e sicura che permette di avere copertura finanziaria per danni, riparazioni o sostituzioni, di vivere con maggiore tranquillità anche in caso di eventi naturali più gravi e di proteggere il proprio investimento dagli imprevisti legati al clima estremo.