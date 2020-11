coim idea è impegnata a supportare gli enti locali nelle azioni di prevenzione del contagio a partire

dalle comunità dei lavoratori dei comuni.

TEST RAPIDI ANTIGENICI

Come ulteriore contributo allo sforzo che le istituzioni locali stanno compiendo fin dall’inizio di questo 2020, è stata programmata, a scopo precauzionale, senza oneri per i comuni, la somministrazione di test antigenici rapidi ai lavoratori che hanno ritenuto e riterranno volontariamente di sottoporsi a tale esame.

Questa attività, che complessivamente riguarda circa 1500 lavoratori dei comuni della città metropolitana di Reggio Calabria, comprensori della piana, della locride, dello stretto e dell’area grecanica, è stata avviata con i test effettuati ai lavoratori del Comune di Maropati ed è realizzata da medici con esperienza USCA in collaborazione con il medico competente del servizio sicurezza e salute nei luoghi di lavoro coim idea.

MISURE E COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE

Si ricordano misure e comportamenti, sempre attuali, per prevenire e mitigare il contagio, riassumibili in: • in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie), rimanere al proprio domicilio mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;

• comunicare eventuali contatti con persone positive al virus, rimanendo al proprio domicilio e secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;

• avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale durante il lavoro, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

• adozione delle misure cautelative per accedere e operare nei luoghi di lavoro:

– mantenere la distanza di sicurezza;

– rispettare il divieto di assembramento;

– osservare le regole di igiene delle mani;

– utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale e indossare sempre e correttamente la mascherina.

Riguardo ai cittadini e fornitori vari che devono accedere agli uffici comunali misure tali da consentire distanziamento e tracciamento.