Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di San Giovanni in Fiore con personale TAS (topografia applicata al soccorso) sono intervenuti nel pomeriggio di oggi (Ieri ndr), per ricerca persone disperse. I malcapitati due coppie pugliesi che, durante una escursione, iniziata alle ore 11.00 circa sull’altopiano silano nella zona boscata del Parco della Fossiata, perdevano l’orientamento.

I vigili del fuoco allertati dal Nue112 hanno immediatamente attivato le operazioni di ricerca. Il personale TAS riusciva nel tardo pomeriggio a rintracciare le celle telefoniche e localizzare i dispersi. Il personale vigilfuoco provvedeva quindi a raggiungere i malcapitati che venivano accompagnati in zona sicura. Gli stessi provati dalla disavventura erano comunque in buono stato di salute. Intervento concluso alle ore 20.00 circa.