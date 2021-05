Di Angela Strano

Nei giorni scorsi Delianuova ha visto, come è noto, un acuirsi dei casi di positività al Covid 19 (circa 260 persone su 3500 abitanti), che ha portato il presidente della Regione a ordinare la zona rossa fino al 15 maggio. Ma, come a volte succede nei momenti più tristi, qualcuno si adopera per rendere più sopportabile la gravosa situazione. E’il caso dei gemelli Marco e Manuel Pugliese, nove anni, che si sono inventati un modo particolare per rallegrare i propri compagni di classe, prima, e tutti gli altri dopo, attraverso delle dirette musicali su Istangram. L’iniziativa è partita da Manuel che ha poi coinvolto il fratellino e insieme hanno intrattenuto scherzando e cantando circa 500 contatti Istangram. Quello che li caratterizza é la loro spontaneità ma nel contempo i fratellini deliesi hanno dimostrato di sapersi destreggiare perfettamente nel mondo virtuale che utilizzano in modo positivo. L’intrattenimento di Marco e Manuel è diventato l’appuntamento fisso delle ore 21 per molti deliesi che per qualche ora hanno dimenticato il difficile momento che si stava attraversando. I bambini dimostrano ancora una volta di saper reagire agli eventi avversi in modo creativo e ottimistico, laddove gli adulti si fanno spesso trascinare dallo sconforto.