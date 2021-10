Una parte della facciata della scuola Liceo scientifico Michele Guerrisi è crollata a causa delle piogge e forte vento abbattutesi in provincia di Reggio Calabria in queste ultime ore. Per fortuna la scuola (essendo chiusa per decisione del sindaco di Cittanova in via precauzionale per l’allerta meteo diramata dalla protezione civile), era deserta . Adesso si impone una manutenzione straordinaria dell’edificio per capire le cause strutturali dei danni provocati. Lo ricordiamo il liceo scientifico Michele Guerrisi di Cittanova è un fiore all’occhiello nella nostra Regione. Va anche ricordato che il liceo oggi ospita oltre 1000 alunni provenienti da tutta la piana di Gioia Tauro. La sicurezza deve essere al primo posto del nostro agire quotidiano.