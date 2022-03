Di Marilea Ortuso

Lo sport unisce! Ce lo insegnano le antiche Olimpiadi nate nel 776 a.C. con l’intento di far cessare temporaneamente le contese, partecipando alle gare con spirito panellenico.

Da allora ad oggi, tanta strada ha fatto lo sport in svariate discipline: la finalità di unire i popoli resta l’obiettivo principale nelle grandi competizioni sportive, ma si realizza in durevoli rapporti di amicizia negli ambienti sportivi più piccoli.

“Lo sport è quel settore in cui i giovani danno fondo a tutte le loro energie, con allenamenti spesso condotti a ritmi serrati, tenendo fermo l’obiettivo del traguardo, del successo e della realizzazione di un intento: quello di avere dato prova di sé, delle proprie abilità, di aver dimostrato che, se si crede fino in fondo, il sogno può diventare realtà”. Con queste parole, la Dirigente Scolastica dell’I.I.S. “N.Pizi” di Palmi, Professoressa Maria Domenica Mallamaci, conclude la cerimonia di Premiazione del Primo Torneo Interclasse di Tiro con l’Arco, disputato il 2 Marzo e organizzato dai Professori di Scienze Motorie, Roberto Musolino, Antonietta Ranuccio e Vincenzo Scarcella, presso la sede del Liceo Artistico.

Davvero speciali i Premi spettanti ai Primi classificati, Antonio Mazzeo (I classificato assoluto) e Sofia Cicala (I classificata tra le ragazze): medaglie e premi appositamente ideati e realizzati nei Laboratori del Liceo Artistico.

Ospite d’eccezione, il campione di tiro con l’arco, Rocco Schipilliti, medaglia d’oro alla Coppa Italia per Regioni.

Per coinvolgere i giovani basta davvero poco: un buon maestro, tanto impegno e l’orgoglio di un primo posto in una competizione sportiva.