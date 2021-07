Il Coordinamento di Libera Reggio Calabria, esprime le più vive congratulazioni per la nomina dei magistrati Cinzia Barilla’ e Stefano Musolino, rispettivamente a presidente e segretario generale di Magistratura Democratica. La nomina dei due brillanti giudici calabresi ai massimi vertici nazionali dell’organismo associativo rappresenta un importante successo della magistratura Reggina tutta ed anche una grande responsabilità, in un momento così delicato, durante il quale si sta varando un imponente riforma della giustizia civile e penale.

Riteniamo che in questa fase, tutte le istituzioni democratiche, comprese quelle rappresentative dei magistrati, possano e debbano svolgere un ruolo determinante per una svolta nel senso più trasparente e democratico che incida nella vita del paese e nei rapporti tra le istituzioni che lo governano. Da qui il nostro auspicio, con gli auguri di buon lavoro.

Il referente

Avv. Giuseppe Marino