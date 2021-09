L’ex premier Giuseppe Conte accolto come un “divo” in Calabria, tante le manifestazioni di affetto e tanti i sorrisi verso l’ex presidente del consiglio, “Stiamo costruendo il progetto Paese, il Movimento Cinque Stelle si è rinnovato e occorrerà del tempo per dispiegare il nuovo corso”.

Conte in Calabria per tirare la volata ad Amalia Bruni, candidata alla presidenza della giunta regionale, affermando che “Ai calabresi occorre offrire una prospettiva nuova, diversa rispetto al governo di centrodestra precedente”.

Ed inoltre, “La Calabria è tra le aree del Sud Italia più dimenticata ed emarginata dalla politica nazionale. Il riscatto può ripartire da qui e dal nuovo governo regionale”.

Lex premier parla di mobilità di strade e di SS106, in quanto “non adeguate” al fabbidogno, ponendo seri dubbi sulla sicurezza delle strade, appunto come la 106.

Fa un passaggio anche sui vaccini affermando che tali “salvano le vite”, “giacché siamo in fase avanzata con la campagna vaccinale è ora di riappropriarci delle nostre vite, ripartiamo in modo pieno, con l’economia, la cultura, lo spettacolo e lo sport. Dobbiamo ripristinare il senso di responsabilità dopo i tanti sacrifici che hanno compiuto gli italiani. E la politica deve dare risposte”. Ed infine, “Il Paese ci chiede di essere responsabili”.