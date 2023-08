L’ex patrón della Reggina, Felice Saladini, ospite di Sportitalia : “È incomprensibile trovarsi davanti al Consiglio di Stato. Ho ceduto la società perché diventato parafulmine di tutti i problemi. La Reggina è vittima di un cavillo” In attesa del Consiglio di Stato, con udienza fissata il 29 Agosto, l'ormai ex proprietario ha spiegato (con molti lati oscuri) il proprio operato, che ha condotto il club amaranto in un tunnel senza via d'uscita