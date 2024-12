L’europarlamentare calabrese Giusi Princi è stata nominata componente dell’Intercomitato per l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità (UNCRPD).

L’Intercomitato è una struttura istituita dal Parlamento europeo per monitorare l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite, rafforzare il dibattito politico e l’integrazione della UNCRPD in tutti i settori.

“È motivo di orgoglio – afferma Princi – che la proposta del PPE in commissione FEMM sia stata sostenuta da tutti i gruppi politici. Mi inorgoglisce e mi emoziona particolarmente rappresentare il Parlamento europeo e collaborare con l’ONU su un tema a me così caro e delicato. Ho avuto la fortuna di essere stata sorella di un ragazzo disabile, deceduto prematuramente lo scorso anno, che oltre ad avermi arricchita come persona, mi ha fatto ‘vivere’ e conoscere bene i bisogni della categoria. Mi impegnerò – prosegue l’eurodeputata – perché l’inclusione sia tutela normativa dei diritti, pari opportunità e dignità delle persone con disabilità, concreta rimozione delle barriere culturali e mentali prima ancora che fisiche. Insieme a una ristretta cerchia di deputati, lavoreremo per integrare la Convenzione collaborando con le Nazioni Unite, coinvolgendo le associazioni di categoria, le istituzioni varie, per promuovere, salvaguardare, rivendicare – conclude – i diritti delle persone con disabilità durante questa 10ª legislatura (2024-2029)”.