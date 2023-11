L’Europa sosterrà la salvaguardia della competitività e la produttività del porto di Gioia Tauro. Questo è quanto emerso a Bruxelles, nella riunione che la vice presidente del Parlamento europeo, on. Pina Picierno, aveva annunciato qualche settimana fa a Gioia Tauro, e che si è svolta quest’oggi alla presenza del presidente dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, con il Commissario europeo per l’unione energetica, Maros Sefcovic.

“Un incontro assolutamente positivo -dice il segretario del Partito Democratico della Calabria, Nicola Irto- che conferma la disponibilità del commissario Sefcovic e delle istituzioni europee ad affrontare in maniera risolutiva il problema di competitività a cui andrebbero incontro Gioia Tauro ed altri porti europei dell’area mediterranea. Sopratutto -aggiunge Irto- c’è piena condivisione sulla necessità di implementare la direttiva EU ETS, applicandoci i correttivi necessari a scongiurare un decremento delle attività lavorative portuali. La nostra attenzione continua a rimanere alta e ringrazio Pina Picierno per essersi schierata al fianco di Gioia Tauro, mettendo in campo iniziative di confronto assolutamente necessarie ed utili come quella odierna, con Sefcovic. Oltre le parole e le dichiarazioni mediatiche, le azioni politiche sono l’unica via per trovare quella soluzione a cui la Calabria, il Mezzogiorno d’Italia e il Mediterraneo tutto possono guardare oggi con più fiducia.”