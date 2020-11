Riceviamo e pubblichiamo

Caro Presidente,

il Fato ha consegnato a Lei una bandiera, onori,oneri enormi e nel periodo peggiore, quello del Fato altro, il

COVID19.

Io sono un ex: della professione, della politica, della stessa vita sociale alla quale da oltre 10 anni ho dovuto

rinunciare perché il Fato, sempre lui, mi ha chiamato a lottare a difesa dei miei affetti più cari.

Ho rinunciato per questo a dare corpo alla passione civile che da sempre mi strugge, ho rinunciato anche a

dare voce all’archivio delle mie memorie che mi ero prefisso di fare attraverso un libro, tributo che devo al

nostro popolo, Fato permettendo.

La perdita di Iole Santelli mi ha addolorato molto e mi ha ferito il non poterLe tributare l’ultimo,

affettuoso e doveroso saluto.

Intervengo, dopo più di 10 anni, perché la pentola dove bollono le mie passioni è esplosa al cospetto

dell’ultimograve irriguardoso indecente atto del Governo; atto che Lei ha dichiarato di voler

impugnare.Alcuni media, e non solo,si chiedono perché la Calabria sia stata classificata zona rossa pur

essendo una delle Regioni meno colpite dal virus e con solo il 5% della terapia intensiva occupata.

Perché?Perché è povera, debole, indifesa? Perché, nonostante il lavoro di Gratteri e delle varie Procure è

ancora piena di mafia e di malcostume?

No.

L’Italia della ricostruzione postbellica ha partorito la Cassa per il Mezzogiorno come alibi per concentrare al

Nord la stragrande maggioranza delle risorse pubbliche. Un dato? Nel momento in cui ha operato,

laCasmez ha speso per tutto il Mezzogiorno 279 mila miliardi di lire., pari allo 0,5% del PIL. Nello stesso arco

di tempo i vari governi hanno erogato alla sola FIAT, direttamente o surrettiziamente, 220 mila miliardi di

lire. E poi, in più, è stata costruita al Nord la rete delle infrastrutture: strade, autostrade, ospedali, ed altro

per un totale del 3,5% del PIL ogni anno contro lo 0,5% speso per il Sud. Ma il Sud beneficia, da allora ad

ora, dell’allargamento di 1 metro dell’unica autostrada i cui lavori durano da trent’anni e

dell’