Lettera ai miei Alunni dell’ Euclide dal professore Marco Vitale

“Vivete di sogni, di obiettivi e non mollate mai fino al traguardo”

Lettera dedicata…ai miei cari studenti del Liceo Scientifico Euclide di Bova Marina….

Siamo giunti al termine di questo anno scolastico ed a tutti Voi, auguro di cuore, di continuare il vostro percorso scolastico e di realizzarvi nel migliore dei modi, come meritate.

Siete stati tutti speciali, nessuno escluso, con i vostri caratteri, con la vostra allegria, con la vostra partecipazione, con le vostre personalità e sopratutto con il vostro affetto……

È stato davvero un onore ma soprattutto un immenso piacere stare con voi, lavorare e condividere del tempo insieme.

Non dimenticate mai le cose che abbiamo fatto ….”non dimenticate mai i vostri sogni, imparate a sporcarvi le mani, inventatevi ed andate avanti a denti stretti fino al traguardo”.

Rendetemi fiero di voi…..

Un grosso abbraccio a tutti Voi…

Non dimenticate mai, di stare sempre sull’attenti, all’ ingresso ed all’ uscita dalla classe dei prof., sara’ la maniera migliore per presentarVi e per ricordarVi di Me….

Il vostro Prof.di Sc.Motorie….Marco Vitale