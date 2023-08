L’estate 2023 si colora di blu, anzi, di CI.RI.BI.RI.BLU!

Gran finale per il progetto a nome “Intorno a me mille colori”, patrocinato dal comune di Reggio Calabria e

presentato in data 01 aprile 2023 attraverso un evento online, una web conference molto partecipata sia

dagli addetti ai lavori che dalla comunità locale.

Il progetto CI.RI.BI.RI.BLU, Città inclusiva per Bimbi Resilienti in Blu, è stato delineato dalle voci della

Dottoressa Anna Maria Arena, Presidente dell’E.T.S. “Intorno a me mille colori”, che ne ha esposto tempi,

modi e finalità; della Dottoressa Sara Bassani, psicologa analista del comportamento BCBA e supervisore

BCBA che ci ha parlato dell’importanza di una presa in carico globale finalizzata all’elaborazione del

progetto di vita di una persona autistica; della Dottoressa Martina Vitale, psicoterapeuta analista del

comportamento, che parlato dell’autismo, dal momento della diagnosi a quello dei trattamenti.

Un progetto importante, CI.RI.BI.RI.BLU, poichè nato dalla sinergia tra territorio, famiglie, e interventi, nel

segno della continuità e con l’ambizione di promuovere autonomia e benessere ad ampio raggio, per le

persone con autismo, le loro famiglie ed i loro contesti di vita.

Obiettivo perseguito con forza dalla Dottoressa Anna Maria Arena, responsabile operativa del progetto, è

far sì che l’essere umano sviluppi appieno i propri punti di forza e, divenendo progressivamente più abile ed

autonomo, possa contribuire ad aumentare non solo il proprio benessere ma anche quello dell’intera

società.

Ecco, quindi, la fondamentale importanza del territorio e della rete per potenziare al massimo il

funzionamento di ogni individuo nel proprio ambiente naturale.

Questo, in sintesi lo scopo del progetto, cioè quello di rafforzare la resilienza della comunità, partendo dalla

resilienza individuale e familiare, intervenendo su vari livelli: livello individuale attraverso interventi diretti,

livello familiare attraverso il coinvolgimento di un maggior numero di persone, genitori, famiglie, livello

comunitario attraverso azioni rivolte alle comunità, interagendo con tutte le risorse presenti nella comunità

locale disponibili a dare aiuto ad altre famiglie e concittadini che si trovano in una situazione di fragilità,

contribuendo a supportare la rete del welfare di comunità.

Nella pratica è stata data la possibilità a 12 persone autistiche, minori e disagiate, di vivere un tempo di

apprendimento e divertimento, caratterizzato da attività ludiche, laboratoriali, riabilitative coordinate e

supervisionate, svoltesi dal mese di Aprile a quello di Giugno 2023. Ogni minore è stato affiancato da un

operatore esperto in un contesto in cui è si è mirato a promuovere le attività di gruppo, l’interazione, la

collaborazione ed il gioco. Perché da qui che si parte per una maggiore consapevolezza di se stessi e degli

altri, del proprio funzionamento, del proprio modo di stare al mondo. Diverse le attività proposte per il

coinvolgimento di questi minori e delle loro famiglie: protagonisti sempre il gioco, la creatività, il

divertimento e la collaborazione.

E, in più, è stato realizzato un HELP POINT BLU, un servizio gratuito, online e telefonico, fruibile ogni

martedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 20:00, di supporto e sostegno alle famiglie, curato dalle

Dottoresse Anna Maria Arena, Sara Bassani e Immacolata Nato.

Dopo il mese di Giugno 2023, a far seguito alle terapie, alle attività ludico laboratoriali di apprendimento

che hanno caratterizzato le settimane precedenti, ecco che il contesto del progetto CI.RI.BI.RI.BLU’, si tinge

di blu.

Per i bambini ed i ragazzi destinatari del progetto si è dato il via ad un tempo estivo scandito da attività in

acqua, attività motorie, occupazionali, training personalizzati per l’acquisizione delle principali autonomie,

in un ambiente accogliente e sicuro, la struttura “Baia dello Stretto” sita sul lungomare di Gallico Marina

(RC), dove le parole d’ordine sono state “apprendimento e divertimento”.

Sì, perché il divertimento aumenta la motivazione e, di conseguenza, la collaborazione e l’efficacia. Ce lo

spiega egregiamente la dottoressa Sara Bassani, la cui presenza in qualità di supervisore BCBA ai progetti

individuali e alle attività, ci onora e, vista la rinomata professionalità della stessa, garantisce al nostro lavoro

standard qualitativi sempre più alti, per come pensato e voluto fortemente dalla dottoressa Anna Maria

Arena, presidente di “Intorno a me mille colori” e responsabile operativa del progetto CI.RI.BI.RI.BLU’.

Lo abbiamo visto sui volti dei nostri ragazzi e delle loro famiglie, progressivamente più partecipi e solidali:

l’evento conclusivo del progetto, svoltosi venerdì 04 agosto 2023 presso la struttura “Baia dello stretto”, è

stato una festa di sorrisi, e di emozioni, di empatia e sinergia, che ha messo insieme ragazzi, famiglie,

terapisti, educatori, coordinatoti e supervisori. Questo significa intervenire, in maniera mirata ed efficace.

E L’ABA (Analisi del comportamento applicata), la scienza che ha fatto da filo conduttore ad ogni passo

compiuto in questi mesi, è anche e soprattutto questo: apprendere in ambiente naturale, attraverso

attività quotidiane guidate, assistite e, più che possibile, autonome.

Impariamo giocando e piano piano, diventiamo grandi!

Grazie dunque, alla Dottoressa Anna Maria Arena, alle Dottoresse Sara Bassani e Martina Vitale, al Comune

di Reggio Calabria, a tutti gli operatori che hanno reso possibile ogni cosa, alle strutture che ci hanno

ospitato perché ogni luogo non è solo un posto, ma è anche facilitatore di opportunità.

Grazie CI.RI.BI.RI.BLU’, primo importante ciottolo di una strada che si costruisce insieme, sperando possa

allungarsi sempre di più e condurre più lontano.

Maria Costantino