“Apprendiamo che, dopo l’orario massimo della presentazione delle liste, durante l’attesa e dopo la comunicazione ai giornali avvenuta dopo le ore 12, come facile verificare, la candidata dell’UDC Santa Marte, conosciuta con lo pseudonimo di “Santa i Petra Kappa” sul web, diventata una vera VIP nei social per la capacità di interloquire su argomenti seri con il linguaggio del popolo, è stata clamorosamente esclusa e sostituita con un’altra candidata nella lista UDC Circoscrizione sud, indebolendo la lista in termini di consenso e immagine, destando ombre perplessità e sconcerto.” – Ad affermarlo è Antonio Malara esponente dell’UDC reggino, il quale stigmatizza il comportamento scorretto di chi si è prestato a questo miserabile atto, ed esprime piena solidarietà alla giovane Regina del Web, la quale non meritava certamente tale mortificazione, censura ed umiliazione. Conclude Malara – “Siamo certi che chi ha commesso questa grave azione alla fine non ha fatto altro che danneggiare il partito dell’UDC nel quale per il momento ancora appartengo e ne dovrà rispondere anche politicamente”.