Si è tuffato nelle acque di Rio Martino, sul litorale pontino, per salvare una giovane in difficoltà ma è morto dopo aver accusato un malore L’uomo un calabrese, Franco Gatto. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di oggi in una spiaggia libera. La vittima, lavorava come elettricista in un’azienda vicino Latina, è un 60enne originario della Calabria. Gatto è stato colpito da un malore mentre si trovava in acqua: riportato sul bagnasciuga da due bagnini della cooperativa Blue Work Service, immediato l’intervento sul posto dei paramedici del 118, giunti sul posto con un’ambulanza e, poco dopo, un’eliambulanza. Inutili i tentavi di rianimarlo attraverso il massaggio cardiaco. Sul luogo anche i Carabinieri Forestali e la Guardia Costiera, a cui è spettato il compito di ricostruire l’accaduto.