In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3236229 (+6084).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 414650 (+1.893) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4239 (54 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4181 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 61793 (61467 guariti, 326 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 25073 (64 in reparto, 0 in terapia intensiva, 25009 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 86451 (85319 guariti, 1132 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1051 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1035 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41715 (41479 guariti, 236 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5569 (38 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5528 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 145285 (144495 guariti, 790 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 849 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 838 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39691 (39517 guariti, 174 deceduti).

L’ Asp di Catanzaro comunica: “OGGI 373 POSITIVI DI CUI 5 FUORI REGIONE ( 1 IN T.I.)”.

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano: 8 nuovi casi a domicilio”.