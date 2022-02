“Il 2022 è l’anno in cui celebriamo i 30 anni della Dia, risorsa preziosa per la costruzione di un’Italia migliore e punto di riferimento internazionale in una battaglia collettiva che è quella del contrasto alle mafie. Abbiamo il dovere, quotidiano, di sostenere tutti coloro i quali lavorano, ogni giorno, per la legalità e si spendono per una società sana, pulita e all’interno della quale il rispetto delle regole è una stella polare irrinunciabile. Il nostro impegno, però, non deve essere mera retorica, ma azione concreta. A tal proposito non posso non sostenere quanto evidenziato dal Procuratore Nicola Gratteri sulla necessità di tenere alta l’attenzione sul tema delle mafie e mettere in campo gli strumenti legislativi e operativi necessari per alzare un argine alla criminalità organizzata. Gratteri ha ragione quando sottolinea il fatto che non si parla più come contrastarle e, soprattutto, sul fatto che queste siano in continua trasformazione. Ecco allora il nostro primo dovere, quello che possiamo fare tutti e che per primi dobbiamo fare noi rappresentanti del mondo delle istituzioni: parlare, soprattutto ai giovani, di questo fenomeno, non lasciare che cali il silenzio perché il silenzio stesso rappresenta un lusso che non ci possiamo permettere e indicare in chi è in prima linea un esempio da seguire nella vita di tutti i giorni”.