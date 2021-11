In occasione del 25 novembre, data che l’ONU ha identificato quale Giornata internazionale a contrasto della violenza contro le donne , il Dipartimento pari opportunità Lega Calabria, guidato da Francesca Anastasia Porpiglia, in qualità di Responsabile Regionale, unitamente all’Assessore Regionale alle Politiche Sociali Tilde Minasi e all’ On. Laura Ravetto, Responsabile Nazionale del Dipartimento, e grazie alla preziosa collaborazione della produttrice ed ideatrice Caterina Urzino, ha realizzato un CORTOMETRAGGIO volto sia alla sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne ,sia ad incoraggiare le vittime a denunciare i comportamenti violenti.

Il video desidera tendere una mano virtuale a tutte le donne vittime di violenza comunicando loro gli strumenti legislativi creati a loro difesa all’interno di uno spot emozionale ,che passa dalla tecnica della fumettistica alla realtà e che si sublima nelle frasi “NON SEI SOLA “e “TU SEI TUA” parafrasate dell’On. Ravetto e Minasi

La realizzazione del cortometraggio fa seguito ad un percorso già iniziato che ha visto le donne della Lega riunirsi nelle città di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, per confrontarsi e sviluppare le varie tematiche di competenza, mettendo insieme tante idee e progetti per operare concretamente.

Un grazie particolare va a tutte le donne che hanno preso parte al cortometraggio: Tilde Minasi, Caterina Urzino Emma Staine, Serena Notaro, Franceschina Bufano, Mafalda Santoro, Francesca Diano, Marisa Viglianisi, Margherita Chiaravalloti, Concetta Sartiano.