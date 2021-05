“ L’avv. Giacomo Saccomanno e l’intera Segreteria Regionale della Lega Calabria hanno approvato e valutato positivamente le prime nomine sul territorio della provincia di Cosenza.

A seguito della incessante campagna di ascolti e di confronto nelle singole e molteplici realtà territoriali della provincia e soprattutto sul tirreno cosentino, è con orgoglio che, in questa nuova fase del Partito Calabrese, si può rendere nota la nomina da parte del Segretario Regionale, avv. Giacomo Saccomanno, dei primi referenti cittadini della Lega sulla costa tirrenico – cosentina”.

“Si tratta di Rosario GULLO (Fuscaldo), Andrea DE BENEDETTO (Guardia Piemontese), Francesco LAZZAROLI (San Lucido) e Giuseppe LA GRECA ( Santa Domenica Talao e Papasidero) impegnati nel radicamento del partito nei singoli comuni e nell’ascolto delle istanze territoriali provenienti dai cittadini.

Da diverso tempo sostenitori e militanti della Lega, alcuni già in precedenza coordinatori, hanno rappresentato nei mesi scorsi, nonostante la fase di riassetto organizzativo, una forte continuità con le attività finora svolte e che saranno sicuramente rafforzate d’ora in avanti in sinergia con tutto il gruppo di lavoro, già consistente, che si sta via via irrobustendo nei comuni indicati, in quelli vicini e lungo tutta la fascia tirrenica”.

“ Ricordo ancora una volta che la Lega è sinonimo di rispetto verso il partito e chi lo rappresenta, senso di appartenenza alla squadra sempre e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, lavoro di gruppo, militanza, vicinanza e ascolto dei cittadini.

Chiunque voglia approcciarsi al partito ed entrare nella nostra squadra sia ben consapevole che la Lega non cerca dei numeri a tutti i costi, ma contenuti, idee, proposte innovative e un nuovo approccio alla vita istituzionale che si discosti completamente dalle logiche della vecchia e mala politica e dagli enormi disastri che ha prodotto nelle nostre realtà.

Come ribadito più volte e in diverse occasioni dall’avv. Saccomanno … l’obiettivo principale della Lega in Calabria è quello di ripristinare la vera legalità all’interno delle istituzioni con azioni concrete e tangibili… ”.