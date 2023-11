DI CLEMENTE CORVO

Domani ci sarà il primo raduno della rappresentativa UNDER 15 a GIOIA TAURO nel campo sportivo CESARE GIORDANO, il raduno si terrà in vista del torneo delle DELEGAZIONI CALABRESI in memoria di FRANCO FUNARI, al quale parteciperanno nove delegazione della Calabria.

La DELEGAZIONE di GIOIA TAURO è inserita nel GIRONE C insieme alle delegazioni di LOCRI e REGGIO CALABRIA .

Domani ci sarà appunto la prima convocazione delle rappresentative sotto la direzione dell’allenatore TONINO TAVERNITI, vice ALLENATORE ARMANDO MACRÌ , PREPARATORE ATLETICO DANILO AMBROSIO , PREPARATORE PORTIERE GIUSEPPE PAGANO.

Lo staff organizzativo è composto da GIACOBBE RAFFAELE , VALERIO MANAGÒ , FABIO NICOLI , FRANCESCO FALLETI .

ANTONIO PISANO DELEGATO . Saranno svolti due allenamenti il primo domani a GIOIA TAURO, il secondo lunedì 14 dicembre a RIZZICONI . Mentre Le gare avranno luogo il 20 ed il 28 dicembre.

Domani ci saranno 32 convocati della Piana che disputeranno il campionato under 15, tra i due raduni usciranno i venti calciatori che parteciperanno al torneo.

Nel frattempo giovedì prossimo allo stadio LO PRESTI di PALMI avrà luogo il primo raduno REGIONALE UNDER 17 che parteciperà al torneo delle REGIONI che si svolgerà in LIGURIA nel periodo di Pasqua.

Il raduno di PALMI organizzato dalla DELEGAZIONE DISTRUTTUALE unitamente al COMITATO REGIONALE CALABRIA di GIOIA TAURO, per questo appuntamento il tecnico ROBERTO TURANO ha convocato 41 calciatori in rappresentanza di 20 società di tutta la provincia di Reggio e di Vibo.